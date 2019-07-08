Политика

09:56 08.07.2019

Данилюк расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию

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Данилюк расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк называет провокацией анонс "телемоста" между запрещенным в Украине пропагандистским телеканалом "Россия-24" и одним из украинских каналов.

"Сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевской пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он отметил, что "количество таких провокаций будет только увеличиваться". "Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет… Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - сказал секретарь СНБО.

Данилюк добавил, что "строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России".

Теги: #россия #украина #телемост #данилюк
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