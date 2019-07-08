В проекте совместной декларации лидеров Украины и ЕС учтены пожелания Украины по санкциям против РФ

В проекте подготовленной по итогам саммита совместной декларации лидеров Украины и Европейского Союза были учтены почти все пожелания Украины, в частности, по санкциям против РФ, сообщил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

"99% пожеланий украинской стороны были учтены. Это касается и территориальной целостности, санкций по отношению к государству-агрессору, включая также и возможные санкции за недавнюю паспортизацию", - сказал Точицкий на брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам, ЕС идет на то, чтобы расширять интеграционные пожелания Украины в части объединения в будущем энергетических рынков, интегрирования цифровых рынков. "Мы получили позитивные сигналы по интеграции в энергетический рынок и у нас есть первые выводы по цифровой интеграции", - добавил Точицкий.