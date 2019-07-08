На саммите Украина-ЕС будет подписано 5 документов о сотрудничестве

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий анонсировал подписание пяти документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем на саммите Украина-ЕС.

"Будет пять документов", - сказал Точицкий на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, в частности, документы будут касаться программ технического сотрудничества в части выполнения Cоглашения об ассоциации с ЕС, а также децентрализации и борьбы с коррупцией.

Кроме того, в планах - подписание документа о работе над инфраструктурными проектами на Донбассе.

"ЕС направил группу экспертов, которые проехали от Мариуполя до Запорожья и предложили проектнуюсумму 10 млн на инфраструктурные проекты, открытие специального офиса ЕС в Мариуполе", - рассказал Точицкий.