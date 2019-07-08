Политика

09:42 08.07.2019

На саммите Украина-ЕС будет подписано 5 документов о сотрудничестве

1 мин читать
На саммите Украина-ЕС будет подписано 5 документов о сотрудничестве

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий анонсировал подписание пяти документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем на саммите Украина-ЕС.

"Будет пять документов", - сказал Точицкий на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, в частности, документы будут касаться программ технического сотрудничества в части выполнения Cоглашения об ассоциации с ЕС, а также децентрализации и борьбы с коррупцией.

Кроме того, в планах - подписание документа о работе над инфраструктурными проектами на Донбассе.

"ЕС направил группу экспертов, которые проехали от Мариуполя до Запорожья и предложили проектнуюсумму 10 млн на инфраструктурные проекты, открытие специального офиса ЕС в Мариуполе", - рассказал Точицкий.

Теги: #ес #украина #точицкий #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 08.07.2019
"Гражданская позиция" заявила о недопустимости телемоста с РФ

"Гражданская позиция" заявила о недопустимости телемоста с РФ

09:56 08.07.2019
Данилюк расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию

Данилюк расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию

09:45 08.07.2019
В проекте совместной декларации лидеров Украины и ЕС учтены пожелания Украины по санкциям против РФ

В проекте совместной декларации лидеров Украины и ЕС учтены пожелания Украины по санкциям против РФ

02:35 08.07.2019
В ЕС поздравляют лидера оппозиции Мицотакиса с победой его партии на выборах в парламент Греции

В ЕС поздравляют лидера оппозиции Мицотакиса с победой его партии на выборах в парламент Греции

22:14 07.07.2019
"Евросолидарность": Анонсированный "телемост" с участием запрещенного пропагандистского телеканала Россия-24 – вызов всей информационной безопасности Украины

"Евросолидарность": Анонсированный "телемост" с участием запрещенного пропагандистского телеканала Россия-24 – вызов всей информационной безопасности Украины

17:37 07.07.2019
Медведчук заявляет о возможностях для Украины и РФ продолжить переговоры по газу

Медведчук заявляет о возможностях для Украины и РФ продолжить переговоры по газу

15:38 07.07.2019
Премьер Молдовы Санду собирается с визитами в Киев и Берлин

Премьер Молдовы Санду собирается с визитами в Киев и Берлин

15:36 07.07.2019
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек госпитализированы

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 11 человек госпитализированы

14:37 07.07.2019
ЕС выразил озабоченность повышением уровня обогащения урана Ираном

ЕС выразил озабоченность повышением уровня обогащения урана Ираном

12:31 07.07.2019
На Киев надвигаются гроза и шквалы

На Киев надвигаются гроза и шквалы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилюк расценил анонсированный телемост с РФ как провокацию

Медведчук заявляет о возможностях для Украины и РФ продолжить переговоры по газу

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка

Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

На выборах в Греции победила партия "Новая демократия"

Зеленский вручил Комарницкому удостоверение главы Луганской обладминистрации

По первым данным экзитполов, оппозиция побеждает на парламентских выборах в Греции

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка

Кистион назвал заказной провокацией обвинения в свой адрес в хищении госсредств

Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Богдан считает, что высказывания Садового об организаторах "мусорной блокады" Львова – по сути, заявление о преступлении, которое нужно расследовать

Зеленський у суботу відвідає Львівську та Закарпатську області, де представить нових голів обладміністрацій

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА