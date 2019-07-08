Политика

09:40 08.07.2019

На выборах в Греции победила партия "Новая демократия"

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На выборах в Греции победила партия "Новая демократия"

Кириакос Мицотакис, лидер партии "Новая демократия", которая победила на выборах в парламент Греции, в воскресенье пообещал, что его партия будет представлять интересы не только своих сторонников, но и всех греков, передает газета "Катимерини".

"Общество со всей очевидностью продемонстрировало заинтересованность в росте, создании рабочих мест и безопасности", - заявил он.

"Я буду усиленно работать, чтобы представлять (интересы - ИФ) всех греков. Нас слишком мало, чтобы не быть сплоченными", - отметил Мицотакис.

Мицотакис будет приведен к присяге в качестве премьера в понедельник. В это же время будет объявлен состав кабинета министров.

Члены кабинета будут приведены к присяге во вторник, а первое заседание состоится в среду.

Также было объявлено, что парламент начнет работу 17 июля.

После подсчета более 97% бюллетеней "Новая демократия" набирает 39,84% голосов и занимает 158 мест в парламенте. Правящая коалиция радикальных левых "СИРИЗА" действующего премьера Алексиса Ципраса набирает 31,54% голосов и получает 86 мест в парламенте. Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой.

"С высоко поднятой головой мы сегодня принимаем вердикт народа. Нам пришлось принимать трудные решения с серьезными политическими издержками для того, чтобы привести Грецию туда, где она сейчас", - заявил он. "Смена власти при демократии - это не что-то аномальное", - сказал Ципрас.

Он также пообещал изменить "СИРИЗУ" и сделать ее "крупной, прогрессивной демократической партией".

Теги: #греция #выборы
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