Политика

18:28 06.07.2019

Тимошенко: Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ

1 мин читать
Тимошенко: Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ

После проведения парламенских выборов необходима замена руководства Национального банка Украины и корректировка его политики, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба партии Батькивщина.

"После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. И это задача для команды нового президента", - говорится в сообщении, на официальном сайте "Батькивщины", в субботу вечером.

Лидер "Батькивщины" предостерегла, что внешнее управление страной начинается с потери реального руководства над НБУ.

"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", - подчеркнула Тимошенко.

Теги: #тимошенко #выборы #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:29 06.07.2019
Тимошенко: Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ

Тимошенко: Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ

18:19 06.07.2019
Тимошенко: Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ

Тимошенко: Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ

14:02 06.07.2019
Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

21:25 05.07.2019
Члены ЦИК должны отвечать за ущерб госбюджету из-за перепечатки бюллетеней - Лукаш

Члены ЦИК должны отвечать за ущерб госбюджету из-за перепечатки бюллетеней - Лукаш

18:56 05.07.2019
Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

18:04 05.07.2019
НБУ сохранил перечень участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

НБУ сохранил перечень участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

17:35 05.07.2019
Брюссель вернется к вопросу выделения очередного транша макрофинансовой помощи Украине после выборов в Раду

Брюссель вернется к вопросу выделения очередного транша макрофинансовой помощи Украине после выборов в Раду

17:19 05.07.2019
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

17:09 05.07.2019
Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

16:24 05.07.2019
Международные резервы Украины в июне-2019 выросли на 6,4%

Международные резервы Украины в июне-2019 выросли на 6,4%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Зеленский: необходимо "ментальное" возвращение жителей оккупированных территорий Донбасса, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кистион назвал заказной провокацией обвинения в свой адрес в хищении госсредств

Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

Богдан считает, что высказывания Садового об организаторах "мусорной блокады" Львова – по сути, заявление о преступлении, которое нужно расследовать

Зеленський у суботу відвідає Львівську та Закарпатську області, де представить нових голів обладміністрацій

Один из кандидатов на пост главы Львовской обладминистрации Шмыгаль возглавит Ивано-Франковскую ОГА

Зеленский в субботу посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав обладминистраций

Саммит Украина–ЕС может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений на 5 лет

Мадуро обещает на следующей неделе хорошие новости по теме преодоления политического кризиса

Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА