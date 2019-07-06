Политика

17:38 06.07.2019

Кистион назвал заказной провокацией обвинения в свой адрес в хищении госсредств

2 мин читать
Кистион назвал заказной провокацией обвинения в свой адрес в хищении госсредств

Вице-премьер Украины Владимир Кистион считает провокацией обвинения в свой адрес в хищении государственных средств и обращается руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование.

"Вчера в СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать. Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не проводилось !!!", - написал Кистион на своей странице в Фейсбук.

По его мнению, целью этого является намерение убрать его из предвыборного поля, "учитывая высокие шансы пройти в новый парламент". "Не нравится моим оппонентам из старой команды БПП. Заказной характер этой провокации доказывает и то, что в социальных сетях новости о несколько странной ситуации распространяются через паблик под грифом «Реклама», а на подогреве работает целая армия ботов", - отметил вице-премьер .

"Я веду открытую и прозрачную предвыборную кампанию и рассчитывал на толерантность моих политических оппонентов", -заявил Кистион, подчеркнув, что его оппоненты "прибегли к самому простому, но самому аморальному методу – черному пиару и запугиванию членов моей семьи".

"Учитывая это, обращаюсь к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы", - заявил Кистион.

Как сообщалось, Кистион зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №11 (Винница).

В пятницу вечером пресс-служба СБУ сообщила о причастности вице-премьер-министра Украины к механизму присвоения бюджетных средств на Винничине, однако позже сообщение исчезло с сайта и Facebook-страницы СБУ. В СБУ заявили, что выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьеров Украины.

More

Теги: #обвинение #кистион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 05.07.2019
Продюсер "Волка с Уолл-стрит" отрицает обвинения в отмывании денег

Продюсер "Волка с Уолл-стрит" отрицает обвинения в отмывании денег

14:38 01.07.2019
Следствие начало предъявление обвинения в окончательной редакции плененным украинским морякам

Следствие начало предъявление обвинения в окончательной редакции плененным украинским морякам

14:19 25.06.2019
На "Киевском бронетанковом заводе" опровергают обвинения в махинациях на 9 млн грн при закупке запчастей для ремонта БТР-3

На "Киевском бронетанковом заводе" опровергают обвинения в махинациях на 9 млн грн при закупке запчастей для ремонта БТР-3

14:53 19.06.2019
Четверо подозреваемых в гибели рейса МН17 будут привлечены к ответственности, даже если сами не нажимали кнопку – главный прокурор Нидерландов

Четверо подозреваемых в гибели рейса МН17 будут привлечены к ответственности, даже если сами не нажимали кнопку – главный прокурор Нидерландов

14:47 19.06.2019
Суд над подозреваемыми в трагедии МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге в 10.00

Суд над подозреваемыми в трагедии МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге в 10.00

14:21 19.06.2019
Следствие назвало четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко

Следствие назвало четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко

14:08 19.06.2019
Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по "делу MH17" против Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко

Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по "делу MH17" против Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко

16:08 18.06.2019
Кистион баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице

Кистион баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице

22:38 17.06.2019
Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

06:18 14.06.2019
Администрация США обвинила Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

Администрация США обвинила Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Зеленский: необходимо "ментальное" возвращение жителей оккупированных территорий Донбасса, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко: Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ

Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Богдан считает, что высказывания Садового об организаторах "мусорной блокады" Львова – по сути, заявление о преступлении, которое нужно расследовать

Зеленський у суботу відвідає Львівську та Закарпатську області, де представить нових голів обладміністрацій

Один из кандидатов на пост главы Львовской обладминистрации Шмыгаль возглавит Ивано-Франковскую ОГА

Зеленский в субботу посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав обладминистраций

Саммит Украина–ЕС может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений на 5 лет

Мадуро обещает на следующей неделе хорошие новости по теме преодоления политического кризиса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА