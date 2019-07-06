Кистион назвал заказной провокацией обвинения в свой адрес в хищении госсредств

Вице-премьер Украины Владимир Кистион считает провокацией обвинения в свой адрес в хищении государственных средств и обращается руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование.

"Вчера в СМИ появилась информация об обвинении одного из вице-премьеров в хищении государственных средств. Журналисты отдельных изданий вспоминают мою фамилию, поэтому вынужден реагировать. Это не что иное, как мне кажется, как политический заказ, в который вовлечены еще назначенные бывшим президентом Петром Порошенко кадры Службы безопасности Украины. Потому что никаких производств в отношении меня не проводилось !!!", - написал Кистион на своей странице в Фейсбук.

По его мнению, целью этого является намерение убрать его из предвыборного поля, "учитывая высокие шансы пройти в новый парламент". "Не нравится моим оппонентам из старой команды БПП. Заказной характер этой провокации доказывает и то, что в социальных сетях новости о несколько странной ситуации распространяются через паблик под грифом «Реклама», а на подогреве работает целая армия ботов", - отметил вице-премьер .

"Я веду открытую и прозрачную предвыборную кампанию и рассчитывал на толерантность моих политических оппонентов", -заявил Кистион, подчеркнув, что его оппоненты "прибегли к самому простому, но самому аморальному методу – черному пиару и запугиванию членов моей семьи".

"Учитывая это, обращаюсь к руководству СБУ с просьбой провести служебное расследование по этой ситуации и сделать необходимые кадровые выводы", - заявил Кистион.

Как сообщалось, Кистион зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №11 (Винница).

В пятницу вечером пресс-служба СБУ сообщила о причастности вице-премьер-министра Украины к механизму присвоения бюджетных средств на Винничине, однако позже сообщение исчезло с сайта и Facebook-страницы СБУ. В СБУ заявили, что выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьеров Украины.

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