Политика

15:12 06.07.2019

Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

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Зеленский на Закарпатье: волноваться сейчас нужно тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул серьезность намерений новой властной команды бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах Украины.

"Вы не волнуйтесь, мы вас будет поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе", - сказал он на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в субботу в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде.

Зеленский отметил, что именно поэтому с ним на Закарпатье, а до этого во Львовскую область приехали и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан, первый замглавы ОП Сергей Трофимов, заместители главы ОП Андрей Гончарук и Руслан Рябошапка, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, новый глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.

Теги: #зеленский #закарпатье #контрабанда
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