Политика

14:13 06.07.2019

Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

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Зеленский считает, что президент США может решить вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины

Единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Единственное решение этого вопроса – у меня состоится встреча с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - сказал Зеленский в субботу во время представления главы Львовской ОГА Маркияна Мальского.

По его словам, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эмманюэль Макрон не будут влиять на продолжение строительства указанного газопровода в связи с давлением со стороны бизнеса обеих стран.

"Ни Меркель, ни Макрон не будут влиять на продолжение "Северного потока", потому что на них очень сильно влияет их локальный бизнес. Они с этим ничего поделать не могут", - сказал Зеленский.

Он добавил, что только Дания будет выступать против строительства газопровода, а остальная Европа будет поддерживать этот проект.

"Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока", нет смысла скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ – вопрос решен уже давно. Политики спекулируют на этой теме, так же, как и на возвращении РФ в ПАСЕ, мол, это случилось при нас. Нас никто не спрашивает", – подчеркнул президент Украины.

Теги: #зеленский #сша #россия #украина #северный_поток_2 #трамп
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