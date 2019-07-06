Политика

14:02 06.07.2019

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

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Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Шестой апелляционный административный суд в субботу отказал в удовлетворении иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии о правомерности регистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты Украины по списку партии "Рух новых сил".

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил") о признании противоправным и отмене постановления (о регистрации Саакашвили - ИФ) … отказать полностью", - зачитал решение суда председательствующий на процессе судья (трансляция велась на странице партии "Рух новых сил" в Фейсбуке).

Суд также постановил взыскать с Партии пенсионеров Украины судебный сбор за подачу административного иска в сумме 1921 грн.

Решение суда вступает в силу после окончания срока на апелляционное обжалование (может быть обжаловано в Кассационном административном суде в составе Верховного суда).

Как сообщил ранее агентству "Интерфакс-Украина" адвокат, член партии "Рух новых сил" Павел Богомазов, истец хотел отменить через суд постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля. В Партии пенсионеров считают, что Саакашвили не проживал в Украине беспрерывно в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

29 июня во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

27 июня Верховный суд принял решение о закрытии производства о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

В июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника. 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

Теги: #саакашвили #суд #выборы
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