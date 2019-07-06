Политика

11:44 06.07.2019

Один из кандидатов на пост главы Львовской обладминистрации Шмыгаль возглавит Ивано-Франковскую ОГА

1 мин читать
Один из кандидатов на пост главы Львовской обладминистрации Шмыгаль возглавит Ивано-Франковскую ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский в субботу в ходе представления новоназначенного главы Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Д. Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходив во Львовской области.

Теги: #кадры #ивано_франковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 06.07.2019
Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

Зеленский назначил главой Львовской ОГА юриста Мальского

18:45 05.07.2019
Суд приостановил действие решения Кабмина о праве назначении и увольнения им главы и членов правления "Нафтогаза"

Суд приостановил действие решения Кабмина о праве назначении и увольнения им главы и членов правления "Нафтогаза"

17:43 05.07.2019
Зеленский: семья главы Донецкой ОГА живет на оккупированной территории, родители считают себя украинцами, с братом он не общается из-за политических разногласий

Зеленский: семья главы Донецкой ОГА живет на оккупированной территории, родители считают себя украинцами, с братом он не общается из-за политических разногласий

17:30 05.07.2019
Глава Крымского института стратегических исследований возглавил ГП "Медицинские закупки Украины"

Глава Крымского института стратегических исследований возглавил ГП "Медицинские закупки Украины"

17:14 05.07.2019
Предложенный на пост главы Луганской ОВГА Комарницкий отвергает обвинения в поддержке так называемой "ЛНР" в 2014 году

Предложенный на пост главы Луганской ОВГА Комарницкий отвергает обвинения в поддержке так называемой "ЛНР" в 2014 году

15:58 05.07.2019
Зеленский представил нового главу Донецкого ОГА: это очень важный и сложный сейчас регион, за Донбассом следит весь мир и вся Украина

Зеленский представил нового главу Донецкого ОГА: это очень важный и сложный сейчас регион, за Донбассом следит весь мир и вся Украина

14:49 05.07.2019
Кабмин назначил членом МКМТ главу департамента Минфина вместо Верланова

Кабмин назначил членом МКМТ главу департамента Минфина вместо Верланова

13:52 05.07.2019
Кабмин назначил Нефьодова главой таможни и уволил его из МЭРТ

Кабмин назначил Нефьодова главой таможни и уволил его из МЭРТ

13:39 05.07.2019
Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим внештатным советником

Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим внештатным советником

12:59 05.07.2019
Кабмин намерен утвердить Нефьодова на должности главы таможни

Кабмин намерен утвердить Нефьодова на должности главы таможни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Зеленский: необходимо "ментальное" возвращение жителей оккупированных территорий Донбасса, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ

Зеленский представил нового главу Донецкого ОГА: это очень важный и сложный сейчас регион, за Донбассом следит весь мир и вся Украина

Вопросы безопасности, реформ и имплементацию Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза обсудят лидеры на саммите в Киеве 8 июля

Страны НАТО на СРН обсудили Украину, ДРСМД, вопросы транспарентности

ПОСЛЕДНЕЕ

Богдан считает, что высказывания Садового об организаторах "мусорной блокады" Львова – по сути, заявление о преступлении, которое нужно расследовать

Зеленський у суботу відвідає Львівську та Закарпатську області, де представить нових голів обладміністрацій

Зеленский в субботу посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав обладминистраций

Саммит Украина–ЕС может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений на 5 лет

Мадуро обещает на следующей неделе хорошие новости по теме преодоления политического кризиса

Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате

"Евросолидарность" инициировала петицию против возвращения РФ в ПАСЕ

Суд 6 июля рассмотрит иск Партии пенсионеров Украины о регистрации Саакашвили на выборах в Раду

Члены ЦИК должны отвечать за ущерб госбюджету из-за перепечатки бюллетеней - Лукаш

Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА