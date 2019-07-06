Политика

11:45 06.07.2019

Зеленський у суботу відвідає Львівську та Закарпатську області, де представить нових голів обладміністрацій

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Зеленський у суботу відвідає Львівську та Закарпатську області, де представить нових голів обладміністрацій

Президент України Володимир Зеленський у суботу відбув із одноденною робочою поїздкою у Львівську та Закарпатську області, повідомляє прес-служба глави держави.

У програмі поїздки президента - представлення новопризначених голів Львівської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.

У Львові запланована зустріч Зеленського з лідерами громадської думки Львівської області.

На Закарпатті президент ознайомиться з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ужгород".

Крім того, під головуванням глави держави відбудеться нарада з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури.

Теги: #львівська_область #зеленський #закарпатська_область
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