Политика

02:38 06.07.2019

Мадуро обещает на следующей неделе хорошие новости по теме преодоления политического кризиса

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на следующей неделе поступят хорошие новости, касающиеся выхода из политического кризиса в стране.

"На следующей неделе будут хорошие новости", - заявил он в ходе выступления на военном параде в Каракасе по случаю Дня независимости Венесуэлы.

Мадуро добавил, что намерен учредить "постоянную структуру для диалога о примирении", но не объяснил подробно, что это такое.

Также он призвал к диалогу венесуэльскую оппозицию, добивающуюся его ухода от власти. "Я призываю к диалогу, потому что люблю Венесуэлу и верю в ее блестящее будущее", - сказал президент.

Теги: #венесуэла #мадуро #диалог
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