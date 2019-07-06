Политика

02:30 06.07.2019

Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате

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Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате, передает "Голос Америки".

"Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия", - говорится в сообщении.

Волкер отметил сигнал президента Украины Владимира Зеленского в виде разведения войск как "чрезвычайно позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России".

 

Теги: #лидерство #сша #украина #волкер #нормандский_формат
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