Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате, передает "Голос Америки".

"Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия", - говорится в сообщении.

Волкер отметил сигнал президента Украины Владимира Зеленского в виде разведения войск как "чрезвычайно позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России".