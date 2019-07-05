Политика

18:56 05.07.2019

Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

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Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

 Верховный суд вновь подтвердил свое решение о правомерности отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего нардепа Александра Онищенко.

Как сообщается в пятницу на странице Верховного суда в Фейсбуке, Онищенко повторно обратился в суд с дополнительными доказательствами относительно его проживания в Украине на протяжении последних пяти лет. Истец просил отменить постановление ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в народные депутаты и обязать Центризбирком зарегистрировать его.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Верховный суд считает, что это решение законное и обоснованное.

"…истец не опроверг выводы суда первой инстанции о пребывании его за пределами Украины в течение пяти лет, что не соответствует требованиям порядка выдвижения кандидата в народные депутаты Украины, предусмотренным законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", - сказано в сообщении Верховного суда.

Суд, в частности, отклонил ссылки истца на решение правления общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" и протоколы заседаний правления этой общественной организации, поскольку в понимании статьи 37 закона "О физической культуре и спорте" они не являются документами, подтверждающими его статус в качестве участника официальной делегации национальной сборной команды по конному спорту для участия в конкретных соревнованиях.

Кроме того, суд отклонил ссылки истца о пребывании его в статусе заявителя в процессе международной защиты и отметил: обстоятельство, что истец из-за конфликта политических взглядов был вынужден покинуть Украину и просить в другой стране международной защиты по экономическим мотивам, не может быть признано уважительным основанием его выезда за границу, но не является смягчающим обстоятельством, поскольку свидетельствует о наличии у него конфликта именно с государством. Данное обстоятельство само по себе уже свидетельствует о невозможности регистрации такого лица кандидатом и определено в законе Украины "О выборах народных депутатов Украины" как основание для отмены такой регистрации.

Как сообщалось, ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская обл.), поскольку им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов.

Онищенко подал в суд на данное решение Центризбиркома. В автобиографии как кандидат он указал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко предоставил письмо от ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

21 июня Шестой апелляционный административный суд принял эти аргументы и удовлетворил ходатайство, обязав ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы.

25 июня Верховный суд признал правомерным отказ ЦИК в регистрации кандидатом Онищенко.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Теги: #цик #верховный_суд #онищенко #выборы
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