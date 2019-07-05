Зеленский: семья главы Донецкой ОГА живет на оккупированной территории, родители считают себя украинцами, с братом он не общается из-за политических разногласий

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что семья новоназначенного главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко проживает на оккупированной территории, его родители считают себя украинцами, а со своим братом он не общается из-за разных политических взглядов.

"Я уже видел информацию о том, что якобы брат Павла работает в "ДНР", служит и так далее. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, никуда не хотят переезжать, хотя Павел им предлагал. Что касается брата, то я знаю, что для него это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость это сказать. С братом он не общается из-за политических разногласий", - сказал он на представлении нового главы Донецкой ОГА в пятницу в Краматорске.

Зеленский указал, что Кириленко сам покинул оккупированную территорию после известных событий, проживает и работает в Украине с первых дней оккупации отдельных районов Донбасса.

"Из-за войны на Донбассе много разбитых семей. Павел – такой же украинец, как и мы. И попрошу не делить нас на "своих" и "чужих", людей, которые сегодня на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет", - подчеркнул он.

В свою очередь первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов отметил, что в команде президента доверяют новому главе Донецкой ОГА. "Мы уважаем его мужество и решимость, с которой он взял на себя эту ответственность. Это очень важная часть нашей страны, и здесь очень непростая ситуация. Ему надо дать время адаптироваться и вникнуть в дела", - указал он.

Кириленко поблагодарил президента Зеленского за доверие и подчеркнул, что все поставленные перед ним задачи будут выполнены.

"Я уверен в плодотворном сотрудничестве с правоохранительными органами, с органами местного самоуправления, с райгосадминистрациями, а также с объединенными территориальными громадами после того, как они будут созданы", - заявил новоназначенный глава Донецкой ОГА.