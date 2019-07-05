Политика

17:43 05.07.2019

Кадлоу предлагает ФРС "забрать назад" декабрьское повышение ставки

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Кадлоу предлагает ФРС "забрать назад" декабрьское повышение ставки

Федеральной резервной системе (ФРС) следует "забрать назад" декабрьское повышение ставки, считает экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу.

"Цикл процветания американской экономики продолжается", в то время как "все больше людей получает работу", заявил он, комментируя июньские данные по рынку труда на Bloomberg TV.

Число рабочих мест в экономике США в июне 2019 года увеличилось на 224 тыс. человек, сообщило в пятницу министерство труда страны. Результат превзошел все ожидания: консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.

Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся минимумом с 1969 года на фоне общего увеличения численности занятого населения.

Ожидания снижения ставки Федрезервом на заседании 30-31 июля сохраняются после выхода отчета по рынку труда, однако несколько ослабли. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры все еще рассчитывают на уменьшение ставки, но не более чем на 0,25 процентного пункта (п.п.) с текущих 2,25-2,5%.

В последний раз ФРС подняла ставку в декабре 2018 года - на 0,25 п.п.

Теги: #сша #трамп #фрс #ставки
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