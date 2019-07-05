Европейская сторона на саммите Украина-ЕС представит пакет дополнительной поддержки Азовскому региону

Лидеры Европейского Союза на саммите Украина-ЕС представят пакет дополнительных конкретных мер поддержки Азовскому региону, сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

На брифинге в пятницу в Брюсселе накануне саммита дипломат напомнил, что представители ЕС посетили регион еще в январе этого года.

"В качестве результатов этого визита лидеры объявят о первых конкретных мерах поддержки (в регионе - ИФ), а открытые офиса проектов в Мариуполе увеличит присутствие ЕС в регионе", - констатировал он.

При этом дипломат подчеркнул, что это – набор дополнительных мер.

"Мы уже находимся в регионе с гуманитарной, экономической помощью. Сейчас увеличим целевую помощь в регионе, в частности, в регионе Азовского моря, с целью решения инфраструктурных проблем на дорогах, железной дороге, каким может быть будущее порта "Бердянск". Мы также пытаемся поддерживать экономическую диверсификацию", - детализировал дипломат.

Кроме того, по его словам, помощь ЕС будет направлена на разминирование в регионе, который "является наибольшими в мире по своей территории".

"Для разминирования мы сделаем доступным дополнительные фонды", - добавил он.