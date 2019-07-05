Саммит Украина-ЕС проводится в политическое межсезонье для демонстрации продолжения отношений стран, невзирая на внутриполитические моменты

Европейский Союз проводит саммит с Украиной в период политического межсезонья с целью продемонстрировать тот факт, что отношения Брюсселя и Киева продолжаются, несмотря на какие-либо внутриполитические моменты.

Об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе накануне саммита Украина-ЕС сообщил высокопоставленный европейский дипломат, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о целесообразности проведения саммита в период политического межсезонья, когда заканчивается каденция президентов Европейского Совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, а в Украине пройдут досрочные парламентские выборы с последующим формированием нового правительства в Украине.

"Традиционно формат саммита - это формат мероприятия между двумя нашими президентами (Туском и Юнкером) и президентом Украины (Владимиром Зеленским). Совершенно очевидно, что последнее, что я сказал бы о президенте Зеленском, так это то, что он "хромая утка". Все, что мы видели, включая его визит в Брюссель, демонстрирует его обязательства продолжать европейский курс, который выбран Украиной. И это – главная причина как раз для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что наши отношения, которые очень высоко развиты, продолжаются, и мы пытаемся поддерживать регулярность и высокого уровня контакты", - детализировал высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что "наш президент, Высокий представитель и комиссар Хан много инвестировали в Украину за последние годы, и это тоже их желание провести мероприятие во время их мандата, это - причина провести саммит".

При этом дипломат подчеркнул, что ЕС "не вовлечен во внутреннюю дискуссию в Украине". Кроме того, среди главных политических сил в Украине есть консенсус в отношении того, что страна хочет продолжать европейский путь.

Говоря о возможности появления по результатам саммита заключительной декларации, дипломат выразил уверенность, что этот документ, работа над которым еще продолжается, будет. "Шансы очень хороши в отношении того, что у нас будет хорошее итоговое заявление", - подчеркнул он.

Дипломат также опроверг информацию о том, что подготовительный процесс был плохо организован с украинской стороны. "С механической точки зрения подготовки саммита я не ощущал большой разницы по сравнению с тем, что мы делаем обычно, подготавливая такие саммиты. С одной стороны, мы очень тесно работаем с миссией Украины в Брюсселе, которая получает инструкции от Министерства иностранных дел и от президентской администрации. Также у нас есть постоянный диалог по всем вопросам с нашей делегацией в Киеве. У меня нет ощущения беспорядка в подготовке этого саммита", - рассказал он.