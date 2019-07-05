Парубий опасается, что в новой Раде будет много пророссийских сил, которые могут поддерживать российский сценарий по Донбассу

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий опасается, что в новом составе парламента будет значительное представительство пророссийских сил.

"Не простая Верховная Рада будет… Самым большим моим страхом является то, что явно будет большое представительство сил, которые, не скрывая, разделяют пророссийские ценности и настроения. Когда сегодня я вижу, как партия Медведчука (главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – ИФ) имеет второе место в избирательной социологии, я вижу в этом большую опасность", - сказал Парубий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, пророссийски настроенные силы обещают "уничтожить и закон о языке, и закон о декоммунизации".

"И они будут делать все возможное, чтобы нивелировать те законы, которые были нами приняты", - отметил Парубий.

Спикер Рады подчеркнул, что депутаты без опыта, которые будут избраны в парламент нового созыва, не смогут противостоять "очень организованной, дисциплинированной и профессиональной пятой колонне".

"Когда я говорил о том, что в комнате со спичками должны быть взрослые (о будущем составе парламента – ИФ), то хочу сказать, что с промосковской стороны взрослые будут… важно, чтобы от украинского лагеря было достаточно взрослых", - подчеркнул спикер.

Парубий высказал опасения тем, что может быть предложен сценарий российского президента Владимира Путина "предоставить, так называемую автономию, так называемым ДНР и ЛНР, не выводя оттуда российских войск, но с правом вето на внешнеполитическую деятельность".

По его словам, из-за неопытности часть политиков смогут согласиться на такой сценарий, и такой сценарий будет осуществляться под лозунгами мира – "главное, чтобы не стреляли".

Парубий напомнил, что "ключевое задание Путина – остановить движение Украины в ЕС и НАТО".