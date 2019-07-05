Зеленский: необходимо "ментальное" возвращение жителей оккупированных территорий Донбасса, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы за умы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и облегчение для них решения важных насущных вопросов.

"Важно возвращение ментально наших людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ. Много вопросов", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОВГА Павла Кириленко в пятницу в Краматорске.