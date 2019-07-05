Зеленский считает, что нужно параллельно завершать войну и восстанавливать Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что процессы завершения войны на Донбассе и восстановления региона должны идти параллельно.

"Я думаю, что нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях, и действительно восстановить Донбасс", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в пятницу в Краматорске.

Зеленский напомнил, что в сентябре будет проведен большой инвестиционный бизнес-форум в Мариуполе, куда приглашены зарубежные и украинские инвесторы.

"Важно инвестировать в Донбасс, чтобы на временно оккупированной территории люди видели, что страна меняется", - подчеркнул он.