Зеленский: Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность урегулирования вопроса нормального водоснабжения на Донбассе.

"Глобальный вопрос, который поднимается, это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможность в принципе отключения Донбасса от воды", - сказал Зеленский на представлении нового главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в пятницу в Краматорске.

Глава государства отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман сообщил ему, что "поставил этот вопрос ребром" на заседании правительства.

Зеленский также указал на важность погашения задолженности по зарплатам шахтерам, решения множества гуманитарных и социальных вопросов.

Среди других первоочередных задач на Донбассе президент назвал возобновление работы Краматорского аэропорта и строительство дорог.