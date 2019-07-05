Политика

16:13 05.07.2019

Зеленский: Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения

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Зеленский: Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность урегулирования вопроса нормального водоснабжения на Донбассе.

"Глобальный вопрос, который поднимается, это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможность в принципе отключения Донбасса от воды", - сказал Зеленский на представлении нового главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в пятницу в Краматорске.

Глава государства отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман сообщил ему, что "поставил этот вопрос ребром" на заседании правительства.

Зеленский также указал на важность погашения задолженности по зарплатам шахтерам, решения множества гуманитарных и социальных вопросов.

Среди других первоочередных задач на Донбассе президент назвал возобновление работы Краматорского аэропорта и строительство дорог.

 

Теги: #зеленский #донбасс #водоснабжение
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