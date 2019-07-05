Политика

16:05 05.07.2019

Парубий надеется, что 11 июля Рада сможет утвердить в целом Избирательный кодекс

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Парубий надеется, что 11 июля Рада сможет утвердить в целом Избирательный кодекс

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что 11 июля будет достаточно голосов народных депутатов для принятия в целом проекта Избирательного кодекса, но отмечает, что многие парламентарии-мажоритарщики против введения системы выборов в Верховную Раду по открытым спискам.

"11 июля в 11 часов мы сможем выйти на голосование. Предварительно подтверждение о поддержке этого законопроекта дали "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия", "Самопомич". Я очень рассчитываю и на поддержку "Батькивщины". То есть предварительно могу сказать, что голосов достаточно для того, чтобы мы смогли его принять", - сказал он на итоговой пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Спикер также отметил, что будет призывать парламентариев быть на пленарном заседании Верховной Рады 11 июля.

По словам Парубия, в настоящее время набирается 240 голосов парламентариев за законодательную инициативу.

Он добавил, что, кроме проекта Избирательного кодекса, готовится рассмотрение ряда других законопроектов, а также кадровых предложений президента Украины Владимира Зеленского.

"Конечно, есть нюансы: много мажоритарщиков против открытых списков. Против них потому, что они ещё до конца не разобрались в философии этого закона. По моему убеждению, философия этого закона даёт преференции, в первую очередь, мажоритарщикам", - пояснил Парубий.

При этом он сообщил, что в понедельник планирует провести презентацию проекта Избирательного кодекса и приглашает на нее депутатов-мажоритарщиков для профессиональной дискуссии.

Вместе с тем спикер отметил, что в четверг под вопросом само присутствие нардепов на пленарном заседании, добавив, что многие работают в регионах.

"Для меня ключевая задача - подготовить закон и поставить (на голосование - ИФ). Я буду голосовать "за". Я буду всех, кого смогу, агитировать. Я никогда не утверждал, что будет принят, потому что понимаю, что от многих факторов это зависит", - заявил спикер Рады.

Теги: #верховная_рада #парубий #избирательный_кодекс
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