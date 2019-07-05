Кабмін має намір внести до ВР законопроект про деофшоризацію підприємств комунальних послуг

Кабінет Міністрів має намір внести до Верховної Ради розроблений Міністерством юстиції законопроект, що забороняє зареєстрованим в офшорних зонах юрособам виступати засновниками підприємств-виконавців комунальних послуг.

"Я запропонував би, щоб Мін'юст його (законопроект - ІФ) дооформив, і ми його внесемо до парламенту", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час урядового засідання в п'ятницю.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, перелік офшорних зон встановлює уряд.

"Також ми пропонуємо заборонити, щоб юрособами, які володіють понад 10% акцій, виступали юрособи-резиденти країни-агресора", - зазначив він.

Законопроект також пропонує закріпити на законодавчому рівні створення публічного реєстру виконавців комунальних послуг з інформацією про їхніх засновників, учасників, власників акцій. При цьому реєстр пропонується створити на базі Мін'юсту.

За словами Петренка, якщо законопроект буде зареєстровано у парламенті як невідкладний, можливо, його ухвалить діючий склад Верховної Ради.