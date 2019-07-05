Политика

15:06 05.07.2019

Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля

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Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает инициаторам внеочередного пленарного заседания парламента провести его в четверг, 11 июля.

"Я бы рекомендовал, чтобы мы 11 июля, когда будет полная мобилизация в зале, чтобы они дали запрос и дали запрос и дали письмо на 14.15. У нас в соответствии с регламентом заседание утреннее и вечернее – это разные заседания, а внеочередное заседание может проходить в промежутке", - сказал Парубий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он высказал уверенность, что в обеденный перерыв, который продолжается с 14.00 до 16.00, можно провести заседание и рассмотреть необходимые законопроекты.

Спикер пояснил, что предлагает для внеочередного заседания четверг, поскольку именно в этот день в зале заседаний Верховной Рады присутствует наибольшее количество народных депутатов.

"Насколько я понимаю, основная концентрация будет 11 июля. Поэтому я посоветовал инициаторам внеочередной сессии проводить ее в четверг", - сказал Парубий.

Он также рассчитывает, что в этот день на очередном пленарном заседании депутаты проголосуют за Избирательный кодекс.

Спикер парламента напомнил, что депутаты уже рассмотрели 3640 правок к Избирательному кодексу. "Это означает, что во вторник-среду мы пройдем все правки, соответственно, в среду комитет сможет собраться и подготовить окончательный текст", - сказал Парубий.

 

Теги: #верховная_рада #парубий #заседание
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