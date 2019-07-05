Страны НАТО на СРН обсудили Украину, ДРСМД, вопросы транспарентности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) стороны обсудили три вопроса, касающиеся наиболее актуальных проблем.

"Сегодня мы обсудили три темы: Украину, ДРСМД и вопросы транспарентности", - сказал Столтенберг, выступая по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

"Украина является первой в списке тем для дискуссии. Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью на востоке Украины, отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, а также напряженную ситуацию в Азовском море и близ него", - добавил Столтенберг.

Генсек НАТО также призвал РФ вернуться к соблюдению ДРСМД и заявил, что в альянсе по-прежнему настроены на спасение этого договора.