Политика

14:59 05.07.2019

Миссия МВФ может прибыть в Украину в августе

1 мин читать
Миссия МВФ может прибыть в Украину в августе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может прибыть в Украину в августе, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он журналистам после заседания правительства в пятницу.

При этом Герус отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока что нет.

"Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал он.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Теги: #герус #миссия_мвф #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 04.07.2019
Экс-министр финансов Великобритании Осборн претендует на пост главы МВФ

Экс-министр финансов Великобритании Осборн претендует на пост главы МВФ

09:33 03.07.2019
Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решение суда по тарифам "Укрэнерго"

Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решение суда по тарифам "Укрэнерго"

21:02 02.07.2019
Сотрудничество с МВФ остается приоритетом для властей Украины

Сотрудничество с МВФ остается приоритетом для властей Украины

20:46 02.07.2019
Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

Лагард временно сложила полномочия директора МВФ после выдвижения в ЕЦБ, врио - Липтон

16:56 02.07.2019
Консультации и аргументированные дискуссии о важности справедливой конкуренции на рынке нефтепродуктов уже дают результат - Герус

Консультации и аргументированные дискуссии о важности справедливой конкуренции на рынке нефтепродуктов уже дают результат - Герус

14:50 26.06.2019
Кабмин согласовал назначение глав восьми обладминистраций

Кабмин согласовал назначение глав восьми обладминистраций

13:15 25.06.2019
Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

Консультации с МВФ относительно новой программы для Украины начнутся после выборов - Смолий

17:10 20.06.2019
Зеленский намерен в ближайшие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на Украину

Зеленский намерен в ближайшие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на Украину

13:02 20.06.2019
Формула "Роттердам+" де-факто уже не применяется при расчете тарифа на отпуск э/э ТЭС - Герус

Формула "Роттердам+" де-факто уже не применяется при расчете тарифа на отпуск э/э ТЭС - Герус

16:04 18.06.2019
НБУ считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ до завершения текущей программы stand by

НБУ считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ до завершения текущей программы stand by

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Страны НАТО на СРН обсудили Украину, ДРСМД, вопросы транспарентности

Зеленский лично представит нового главу Донецкой области Павла Кириленко, назначенного вместо Куця

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

Зеленский о смерти двух бойцов ВСУ за сутки: "Герои погибли не зря"

Руководитель МИД Украины вызвал на беседу венгерского посла в связи с высказываниями Сийярто

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля

Страны НАТО на СРН обсудили Украину, ДРСМД, вопросы транспарентности

Гройсман встретится в понедельник в Киеве с Могерини и Туском

Нардеп Курячий вышел из фракции "БПП" в Раде, Мураев - вступил в "Оппоблок"

Новый премьер Дании свой первый зарубежный визит совершит в Берлин

Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим внештатным советником

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

Украина должна быть внеблоковым суверенным государством, а не колонией другой страны

"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

Тимошенко считает, что если привлечь к ответственности всех виновных в коррупции, то закон о люстрации будет не нужен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА