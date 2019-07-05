Гройсман встретится в понедельник в Киеве с Могерини и Туском

В понедельник, 8 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Киеве проведет встречи с высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Как сообщает в пятницу пресс-служба украинского правительства, встреча Гройсмана и Могерини начнется в Доме правительства в 10.00 понедельника, а с Туском - в 12:45.

"По завершению встречи (с председателем ЕК – ИФ) в 13:15 в пресс-центре Дома правительства Владимир Гройсман и Дональд Туск сделают совместное заявление для представителей СМИ", - информируют в пресс-службе Кабмина.

Как сообщалось 4 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе согласовали, что 21-й саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

Позже на совместном брифинге с президентом Евросовета Туском в Брюсселе Зеленский выразил уверенность, что намеченный на 8 июля саммит Украина-ЕС даст новый импульс отношениям Украины с Европейским Союзом. "8 июля этого года я рад буду приветствовать вас и всех наших европейских партнеров в Украине на саммите Украина-ЕС. Это будет важная возможность дать новый мощный импульс для развития наших отношений", - сказал он.

В свою очередь, Туск отметил, что обсудил с Зеленским предстоящий саммит Украина-ЕС, который будет определять приоритеты для отношений между сторонами на ближайший год. "Наше совместное решение – провести саммит, как это было запланировано, и мы договорились оставаться в тесном контакте с президентом", - сказал он.