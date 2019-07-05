Политика

13:06 05.07.2019

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

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В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

Избирательная парламентская кампания проходит в формате шоу и концертов и напоминает кампанию 2012 года, политики забыли, что идет война, заявляет генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Мы видим, что украинские выборы возвратились в формат кампании образца 2012 года, когда были соревнования артистов… Сейчас мы наблюдаем что-то подобное", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что во время избирательной кампании в парламент в 2014 году шоу, концерты, юмористические соревнования были исключением из правил: "Шла острая фаза войны и кандидатам было стыдно". Сегодня, по словам гендиректора КИУ, политики забыли, что в Украине продолжается война и почти ежедневно поступают сообщения о раненых и погибших.

По словам Кошеля, в рамках избирательной кампании шоу устраивают в большинстве мажоритарных округов. В качестве примера он рассказал, что на территории одномандатного избирательного округа №40 во время празднования Дня Конституции состоялось авиашоу, во время которого парашютист осуществил прыжок с флагом политической партии "Слуга народа".

Кошель также обратил внимание, что политики стали массово копировать президентскую избирательную кампанию Владимира Зеленского. "Почему-то украинские политики поверили, что именно видеообращения будут иметь магическую силу, особенно в мажоритарных округах и в сельской местности, где проблемы с Интернетом", - отметил он.

Председатель КИУ также рассказал о "странных и абсурдных формах ведения агитации".

По его словам, в пгт Козова Тернопольской области при содействии одного из кандидатов в депутаты состоялось открытие 10-метровой фигуры Иисуса Христа - уменьшенная копия Христа-Спасителя из Рио-де-Жанейро с названием компании, которую возглавляет кандидат.

Кошель сообщил, что в КИУ поступают сообщения о массовых фактах раздачи товаров и услуг от имени благотворительных фондов и общественных организаций, которые связаны с кандидатами в народные депутаты.

Теги: #украина #киу #выборы
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