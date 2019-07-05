Политика

12:51 05.07.2019

"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

1 мин читать
"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

Партия "Слуга народа" 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда для возможного исключения из своего избирательного списка отдельных кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах 21 июля.

"В субботу, 6 июля, у делегатов запланировано много встреч с избирателями, поэтому принято решение провести третий этап съезда в воскресенье, 7 июля. На следующий день (8 июля – ИФ) партийные юристы обратятся с представлением в ЦИК об отмене регистрации отдельных кандидатов из списка в общегосударственном округе", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

Теги: #список #съезд #выборы #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:06 05.07.2019
В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

13:05 05.07.2019
В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война – гендиректор КИУ

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война – гендиректор КИУ

12:52 05.07.2019
"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

12:19 05.07.2019
В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

11:36 05.07.2019
Более полусотни кандидатов в нардепы голосовали за "диктаторские законы" 2014 года

Более полусотни кандидатов в нардепы голосовали за "диктаторские законы" 2014 года

10:47 05.07.2019
Риски срыва выборов в Раду из-за решения суда о пережеребъевке партий достаточно серьёзные - КИУ

Риски срыва выборов в Раду из-за решения суда о пережеребъевке партий достаточно серьёзные - КИУ

09:30 05.07.2019
Пережеребьевка партий может привести к срыву выборов

Пережеребьевка партий может привести к срыву выборов

20:07 04.07.2019
В Раду проходят шесть партий

В Раду проходят шесть партий

20:05 04.07.2019
В Раду проходят шесть партий, – социсследование

В Раду проходят шесть партий, – социсследование

19:03 04.07.2019
Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский лично представит нового главу Донецкой области Павла Кириленко, назначенного вместо Куця

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

Зеленский о смерти двух бойцов ВСУ за сутки: "Герои погибли не зря"

Руководитель МИД Украины вызвал на беседу венгерского посла в связи с высказываниями Сийярто

Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим внештатным советником

Украина должна быть внеблоковым суверенным государством, а не колонией другой страны

Тимошенко считает, что если привлечь к ответственности всех виновных в коррупции, то закон о люстрации будет не нужен

Зеленский лично представит нового главу Донецкой области Павла Кириленко, назначенного вместо Куця

Зеленский о смерти двух бойцов ВСУ за сутки: "Герои погибли не зря"

В КИУ рассчитывают на принятие Верховной Радой Избирательного кодекса на предстоящей пленарной неделе

Зеленский уволил трех госуполномоченных АМКУ

Руководство МИД на время отпуска Климкина будет возложено на Зеркаль, а во время ее загранкомандировки – на Божка

Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте

Климкин рассказал, что не контактировал с Зеленским после его инаугурации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА