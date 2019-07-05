Тимошенко считает, что если привлечь к ответственности всех виновных в коррупции, то закон о люстрации будет не нужен

Коррупция, злоупотребление властью и отсутствие расследований и привлечения к ответственности топ-чиновников-коррупционеров свидетельствует о том, что закон о люстрации не выполнил своей цели, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, отмечая, что Украине нужны реальные изменения в силовых структурах.

"Мы голосовали закон о люстрации, чтобы убрать от власти тех, кто был причастен к коррупции, хищению государственных ресурсов, событиям на Майдане, чтобы начать расследование их деятельности и довести дело до приговоров… Но следующие шаги так и не были сделаны. И люстрация фактически была сведена к пиару власти", - сказала Тимошенко во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

Она подчеркнула, что обществу нужны не громкие события, которые не будут иметь последствий, а привлечение виновных в коррупции к ответственности.

По словам лидера "Батькивщины", за 5 лет в Украине так и не построено честное следствие, а суды остались карманными.

"Нам нужна прокуратура, которую возглавляют кумовья или сваты, которая не является частью всех коррупционных сделок. Нам нужна Служба безопасности, в которой не будет подразделений, пытающих бизнес и получающих взятки от него. Уберите из СБУ неестественную для них функцию - проверять бизнес. Им эту функцию оставили, потому что там все и в деле, и в доле. Реальные изменения в силовых структурах не надо заменять законом о люстрации", - подытожила Тимошенко.