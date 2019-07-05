В КИУ рассчитывают на принятие Верховной Радой Избирательного кодекса на предстоящей пленарной неделе

В Комитете избирателей Украины надеются, что Верховная Рада Украины восьмого созыва до конца своей каденции примет Избирательный кодекс, а следующий созыв парламента продолжит начатую избирательную реформу.

"Сегодня ключевое задание парламента до завершения каденции – проголосовать за Избирательный кодекс. Если этого не будет, то будет потеряно время - от одного до двух лет… Поэтому мы призываем 11 июля проголосовать за проект Избирательного кодекса", - сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

По его словам, принятие Кодекса - это лишь первый этап избирательной реформы, продолжить которую должен парламент девятого созыва.

Кошель отметил, что, в частности, Кодекс не решает вопроса голосования граждан Украины, проживающих за границей. "Мы на каждых общенациональных выборах теряем несколько миллионов голосов (избирателей, находящихся за границей – ИФ) из-за искусственных барьеров", – отметил он.

Председатель КИУ напомнил, что в странах Европы существует законодательная норма, разрешающая голосовать по почте, что снимает часть проблем.

Кошель подчеркнул, что для совершенствования избирательного законодательства парламенту следующего созыва предстоит внести ряд изменений в существующие законы.

Как сообщалось, народные депутаты 6 июня начали рассматривать во втором чтении проект Избирательного кодекса, который в частности предусматривает изменение системы парламентских выборов в Украине со смешанной на пропорциональную с открытыми списками.

На нынешней пленарной неделе ВР продолжила рассмотрение законопроекта.

Согласно календарному плану украинского парламента на следующей неделе (9-12 июля) народные депутаты работают в пленарном режиме. 12 июля состоится последней пленарное заседание ВР восьмого созыва, 15-19 июля депутаты работают в комитетах и фракциях.