Более полусотни кандидатов в нардепы голосовали за "диктаторские законы" 2014 года

54 кандидата, баллотирующихся в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года, заявляет председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель

"Согласно нашим выводам, на выборах в Верховную Раду баллотируются 54 кандидата, которые голосовали за диктаторские законы", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, треть таких кандидатов (18 человек) - в списках политических партий, в том числе 11 - в списке "Оппозиционного блока", 5 - в "Оппозиционной платформе – За жизнь", и по одному кандидату – в списках Аграрной партии и партии "Незалежнисть". Остальные 36 поддержавших "диктаторские законы" баллотируются в одномандатных округах.

Как сообщалось, 16 января 2014 года были приняты законы "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные законы относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан" авторства депутатов от фракции Партии регионов Владимира Олейника и Вадима Колесниченко, а также закон об изменениях в Регламент Верховной Рады, который упрощает порядок предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народных депутатов, которые совершили преступление.

Кроме того, были приняты законы "Об ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме"; закон относительно ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей; закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно заочного уголовного производства.

Принятие парламентом этих 9 законов вызвало негативную реакцию западных политиков и официальных лиц, а также международных правозащитных организаций.

Верховная Рада отменила нормы указанных законов 24 февраля 2014 года.