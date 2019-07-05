Политика

10:53 05.07.2019

Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте

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Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский обязан подписать принятый парламентом закон о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента главы государства, поскольку срок, позволяющий ветировать документ, истек, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Господин Зеленский информирую Вас, что Вы больше не имеете право ветировать закон о ВСК. Сейчас Вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", - сказал спикер на пленарном заседании парламента в пятницу утром.

Он пояснил, что согласно ст.94 Конституции Украины, у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать его или вернуть в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения.

Парубий напомнил, что этот срок для закона о ВСК истек 27 июня.

"Потому закон, согласно Конституции Украины, считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован", - заявил спикер Рады.

Он также сообщил, что в пятницу направит официальное письмо президенту Украины с требованием немедленно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Парубий ранее уже несколько раз призывал главу государства проинформировать о судьбе переданного ему на подпись закона.

21 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук дал понять, что глава государства Владимир Зеленский наложит вето на закон о временных следственных комиссиях (ВСК) парламента из-за большого количества нарушений при голосовании за документ.

Как сообщалось, законопроект о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады (№1098) был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе спикером рады Андреем Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности. Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления

Теги: #парубий #закон #зеленский #импичмент
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