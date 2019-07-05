Пережеребьевка партий может привести к срыву выборов

Решение суда о проведении Центральной избирательной комиссией повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду ставит под угрозу само проведение выборов, запланированных на 21 июля, заявляет председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Ситуация достаточно опасная. Насколько мне известно, часть бюллетеней напечатана… Это (повторная жеребьевка – ИФ) может привести к срыву выборов. Потому что бюллетени нужно перепечатать. На это нужно иметь ресурс – это раз – который в бюджете не предусмотрен. Два – это время. К сожалению, кампания очень динамична", - сказал Разумков в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, уже напечатано около 5 млн. бюллетеней.

"Я надеюсь, что еще не пройдены все инстанции. И суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение. И, возможно, этого не произойдет. Потому что сегодня под угрозой выборы в Украине", - сказал Разумков.

В четверг стало известно, что Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку партий. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук, которая также заявила, что ЦИК будет оспаривать решение суда.