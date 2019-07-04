В Раду проходят шесть партий, – социсследование

Результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group" в конце июня, указывают, что 5%-й проходной барьер на выборах в Верховную Раду преодолевают шесть партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционный блок".

"По данным социологов, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 36,5% опрошенных (42,1% среди тех, кто определился). Второе, третье и четвертое места с разницей в пределах погрешности занимают "Оппозиционная платформа - За жизнь" с результатом 8,3% (9,6% от определившихся), "Европейская солидарность" с результатом 8,1% (9,3%) и ВО "Батькивщина" 6,9% (8%). Партия "Голос" получила 6,7% голосов (7,8%). Существенный рост рейтинга демонстрирует "Оппозиционный блок", который готовы поддержать 4,6% опрошенных, или 5,3% среди тех, кто определился", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте "Active Group" в четверг вечером.

При этом определенные шансы преодолеть проходной барьер, с учетом статистической погрешности исследования в 1,7%, имеют Радикальная партия с поддержкой 3,3% (3,8 от определившихся) и "Гражданская позиция" - 3% (3,5% от определившихся).

Партия "Сила и честь" имеет поддержку 2,5% респондентов (2,9% от определившихся), "Украинская стратегия Владимира Гройсмана" - 1,9% (2,2%).

Другие партии ("Патриот", "Факел", "Незалежнисть", "Объединение "Самопомич", "Партия зеленых Украины", "Партия Шария", "Рух новых сил Михаила Саакашвили", "Сила людей", "Сила права", "Социальная справедливость", "Аграрная партия Украины", ВО "Свобода") получают менее 2%.

"Стоит заметить, что ВО "Свобода", получив результат в пределах погрешности в общеукраинском масштабе, в западных областях Украины имеет более 5%, что является статистически значимым", - добавляют социологи.

Еще 10,4% опрошенных не смогли определиться с выбором, а 2,9% отказываются от участия в выборах.

Также "Active Group" опрашивала респондентов на предмет определения антирейтинга политических партий. Согласно полученным результатам, лидером антирейтинга является партия "Европейская солидарность", за которую не проголосуют 42,2% респондентов. Второе место по антирейтингу удерживает "Оппозиционная платформа - За жизнь", антирейтинг которой вырос за неделю с 22,1% до 27,4%.

Далее практически с одинаковым результатом антипатии идут "Оппозиционный блок" (23,6%) и "Радикальная партия О.Ляшко" (23,4%), ВО "Батькивщина" (21,3%).

Далее в списке антирейтинга идут ВО "Свобода" (15,4%), "Украинский стратегия Гройсмана" (11,7%), "Слуга народа" (10,0%), "Голос" (8,8%), "Гражданская позиция" (7,0%), Объединение "Самопомич" (6,8%), "Сила и есть" (6,7%).

Другие партии из избирательного списка называли 7,1% опрошенных.

Исследование проходило с 27 по 30 июня 2019 года. Всего опрошено 2896 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,7%.