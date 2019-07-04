Политика

19:03 04.07.2019

Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

1 мин читать
Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку партий, сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.

Как отмечается в сообщении, Слипачук добавила, что это решение суда будет оспариваться ЦИК.

В "Опоре" отмечают, что уже напечатано около 5 млн бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.

Как сообщалось, 29 июня во исполнение решения Верховного Суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. На совещании Комиссии. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.

Позже Саакашвили выступил категорически против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в бюллетенях и заявил, что партия "Рух новых сил" не намерена инициировать проведение каких-либо бюрократических процедур.

Теги: #партии #жеребьевка #суд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 04.07.2019
В "Слуге народа" озвучили первые шаги к завершению войны на Донбассе

В "Слуге народа" озвучили первые шаги к завершению войны на Донбассе

17:50 04.07.2019
Саакашвили выступил против изменения нумерации партий в бюллетене на выборах в Раду

Саакашвили выступил против изменения нумерации партий в бюллетене на выборах в Раду

14:57 04.07.2019
В Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина"

В Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина"

14:57 04.07.2019
Суд отменил распоряжение Нацсовета по телерадиовещанию о взыскании с телеканала "Интер" штрафа

Суд отменил распоряжение Нацсовета по телерадиовещанию о взыскании с телеканала "Интер" штрафа

14:20 04.07.2019
ВККСУ объявила конкурс на 505 должностей в местные суды

ВККСУ объявила конкурс на 505 должностей в местные суды

11:30 04.07.2019
Сарган-ЦИКу: Кузьмин так и останется кандидатом?

Сарган-ЦИКу: Кузьмин так и останется кандидатом?

06:57 04.07.2019
Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

00:00 04.07.2019
Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

23:29 03.07.2019
Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации

Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации

20:43 03.07.2019
Аваков заверил представителя госсекретаря США Кента в обеспечении безопасности во время выборов в Раду

Аваков заверил представителя госсекретаря США Кента в обеспечении безопасности во время выборов в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" озвучили первые шаги к завершению войны на Донбассе

В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ

Зеленский приветствует намерение канадских депутатов направить миссию наблюдателей на выборы в Раду

Зеленский назвал приоритетом укрепление отношений с Минском

Новый президент Европарламента Сассоли не ждет изменений позиции Евросовета, ЕК или ЕП по санкциям против РФ за агрессию к Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Евросолидарности" надеются, что Нацсовет по телерадиовещанию в дальнейшем не будет медлить с продлением лицензий для военного радио

"Слуга народа" запустила онлайн-сервис для общения с кандидатами-мажоритарщиками

В партии "Слуга народа" хотят создать отдельный комитет Рады по реинтеграции Донбасса

Шефчович: Выполнение Минских договоренностей – приоритет номер один для ЕС

Парубий верит, что КС не отменит закон о люстрации

КС примет промежуточное решение по закону о люстрации и по декоммунизации

Эстония планирует поднять на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации России в регионах Черного и Азовского морей

Коломойский заявляет, что изредка общается с Зеленским, но не обсуждает с ним выборы и после инаугурации с ним не виделся

Гройсман призывает все ветви власти не допустить прекращение люстрационных процессов в Украине

Порошенко приветствовал решение ЦИК о снятии Клюева и Шария с выборов в Раду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА