В "Слуге народа" озвучили первые шаги к завершению войны на Донбассе

В урегулировании конфликта на Донбассе заинтересованы не все политические силы, и это будет тяжелый и не быстрый процесс, заявляет председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы не будем заниматься. Говорить, что проблема может быть решена завтра, - это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, это трудный процесс. Самое страшное, что не все в этом процессе хотят реального урегулирования", - заявил Разумков во время круглого стола на тему "Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность".

Он отметил, что важным аспектом в вопросе возвращения Донбасса является информационная политика. "Ключевым видом вооружения в этой войне является информация, которая поражает едва ли не сильнее, чем пули, снаряды или мины... Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего выходит из российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий. Потому что главное в государстве - это наши люди. Территории - это важно, но территории без людей, это - только территории", - подчеркнул Разумков.

В свою очередь кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", руководитель "Зе! Команды" в Донецкой области Владимир Воронов отметил, что создание общей платформы "Новая политика в Донбассе" поможет начать диалог между властью и гражданами, проживающими на оккупированных территориях.

"Самое страшное, что люди привыкают жить в войне. Поэтому быстрого урегулирования конфликта быть не может, и, к сожалению, формулы решения, которое удовлетворило бы всех граждан, нет. Нам нужно работать в двух важных направлениях - поддерживать идею создания платформы по урегулированию конфликта на Донбассе и сформировать специальный комитет в Верховной Раде по реинтеграции оккупированных территорий", - сказал он.

При этом кандидат в нардепы отметил, что партия "Слуга народа" создала рабочий комитет по реинтеграции оккупированных территорий, который занимается поиском единого согласованного решения для прекращения войны. "Есть много наработанных идей и проектов. Поэтому мы начинаем этот серьезный диалог с гражданами. Мы надеемся, что платформа станет той площадкой, где все идеи по урегулированию конфликта будут согласованы", - добавил Воронов.

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" и советник Команды Зеленского Никита Потураев отметил, что люди на неподконтрольных территориях слышат российскую пропаганду и не могут реально оценить состояние дел. "К сожалению, на оккупированных территориях люди слышат Путина, а нас слышат плохо. Нашим гражданам приходится прилагать сверхусилия, чтобы получить достоверную информацию. Это связано с тем, что там заблокировано наше вещание, перекрыты пути донесения информации по вольной Украины", -отметил он.

"Именно поэтому, мы должны вести проактивную информационную политику, необходимо слышать друг друга, чтобы наконец начать диалог. Люди, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях, - это наши люди, украинцы. Мы не считаем их сепаратистами. Мы называем вещи своими именами: марионеток Путина - марионетками Путина, российских наемников - российскими наемниками", - резюмировал Потураев.