Политика

17:50 04.07.2019

Саакашвили выступил против изменения нумерации партий в бюллетене на выборах в Раду

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Саакашвили выступил против изменения нумерации партий в бюллетене на выборах в Раду

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили выступает категорически против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.

"Сколько можно проводить жеребьевку? Всё уже. Если сейчас ее делать – это путать людей. Они хотят довести до последнего, чтобы люди не поняли, что происходит. Хотят, чтобы мы опять запутались в бюрократии", - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина".

По его словам, партия "Рух новых сил" не намерена инициировать проведение каких-либо бюрократических процедур.

"Очень хорошо, что нас зарегистрировали. Мы прошли через три судебных заседания. Мы потеряли несколько недель из-за этих идиотских процедур, вместо того, чтобы реально начать работать с людьми. Поэтому мы намерены двигаться дальше и не входить ни в какие бюрократические преграды", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщалось, 30 июня пресс-служба Центральной избирательной комиссии сообщила, что партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22.

"Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" под № 22 без проведения жеребьевки", - говорится в сообщении, на сайте ЦИК.

Пресс-служба ЦИК объяснила, что 29 июня во исполнение решения Верховного Суда комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Теги: #саакашвили #выборы
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