Политика

16:23 04.07.2019

В "Евросолидарности" надеются, что Нацсовет по телерадиовещанию в дальнейшем не будет медлить с продлением лицензий для военного радио

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В "Евросолидарности" надеются, что Нацсовет по телерадиовещанию в дальнейшем не будет медлить с продлением лицензий для военного радио

Военное радио "Армия FM" возвращает вещание на территории проведения операции объединенных сил на Донбассе, сообщили в партии "Европейская солидарность".

"Сегодня впервые за много месяцев Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания … собрал кворум для проведения заседания. На нем было принято решение о продлении лицензии военному радио "Армия FM" - ключевого источника информации в зоне боевых действий", - говорится на сайте политической силы.

Активисты партии надеются, что в дальнейшем Нацсовет не будет медлить с продлением лицензий для военного радио для временной трансляции на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и граничащей с материковой частью Украины территорией Крыма.

"Европейская солидарность" напомнила, что информационный фронт не менее важен, чем вооруженная борьба, и призвал Нацсовет рассматривать "вопросы о разрешении на временное вещание для Вооруженных сил Украины по упрощенной процедуре".

Как сообщалось, Национальный совет на заседании 4 июля принял решение выдать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания компаниям, у которых срок действия предыдущих разрешений завершался. Также были выданы новые разрешения на временное вещание.

Среди компаний, получивших разрешение на временное вещание на территории проведения ООС и на границе с Крымом - центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины (Киев, позывные "Армия FM – военное радио").

Теги: #европейская_солидарность #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию
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