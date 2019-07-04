Политика

15:31 04.07.2019

"Слуга народа" запустила онлайн-сервис для общения с кандидатами-мажоритарщиками

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"Слуга народа" запустила онлайн-сервис для общения с кандидатами-мажоритарщиками

Партия "Слуга народа" запустила онлайн-сервис, с помощью которого можно общаться с кандидатами-мажоритарщиками и информировать их о проблемах в округах, по которым они выдвигаются.

"Всё прозрачно, ведь только так мы сможем узнать обо всех проблемах и собрать информацию в каждом округе для того, чтобы каждый кандидат мог сформировать четкий план действий для решения этих проблем", - отметил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, которого цитирует пресс-служба политсилы.

По его словам, сервис создан для налаживания прямой и беспрепятственной коммуникации граждан с претендентами на депутатский мандат, все заявки попадают к кандидатам напрямую.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте партии по отдельной ссылке, оставить свой номер телефона для обратной связи, выбрать нужный округ и подать обращение к конкретному кандидату.

Теги: #слуга_народа
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