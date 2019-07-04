В партии "Слуга народа" хотят создать отдельный комитет Рады по реинтеграции Донбасса

Кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" предлагают создать в новой Верховной Раде отдельный комитет по реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину.

"В Верховной Раде нужно создать отдельный комитет по реинтеграции Донбасса", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" 41-й номер списка партии на выборах, представитель "Зе Команды" в Донецкой области Владимир Воронов.

Он отметил, что все вопросы, связанные с восстановлением и реинтеграцией Донбасса, требуют быстроты принятия решений.

Кандидат под номером 25 списка "Слуги народа", представитель "Зе Команды" в Луганской области Максим Ткаченко указал, что также поддерживает эту идею.

"Я иду в Верховную Раду с целью возвращения мира на Донбасс, процветания моей родной Луганщины и в целом Донбасса", - сказал он агентству.

Ткаченко подчеркнул, что первоочередной задачей является прекращения огня, после чего возможны какие-то изменения и возвращение этих территорий в состав Украины.