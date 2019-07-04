Политика

14:20 04.07.2019

В партии "Слуга народа" хотят создать отдельный комитет Рады по реинтеграции Донбасса

1 мин читать
В партии "Слуга народа" хотят создать отдельный комитет Рады по реинтеграции Донбасса

Кандидаты в народные депутаты от партии "Слуга народа" предлагают создать в новой Верховной Раде отдельный комитет по реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину.

"В Верховной Раде нужно создать отдельный комитет по реинтеграции Донбасса", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" 41-й номер списка партии на выборах, представитель "Зе Команды" в Донецкой области Владимир Воронов.

Он отметил, что все вопросы, связанные с восстановлением и реинтеграцией Донбасса, требуют быстроты принятия решений.

Кандидат под номером 25 списка "Слуги народа", представитель "Зе Команды" в Луганской области Максим Ткаченко указал, что также поддерживает эту идею.

"Я иду в Верховную Раду с целью возвращения мира на Донбасс, процветания моей родной Луганщины и в целом Донбасса", - сказал он агентству.

Ткаченко подчеркнул, что первоочередной задачей является прекращения огня, после чего возможны какие-то изменения и возвращение этих территорий в состав Украины.

Теги: #донбасс #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 04.07.2019
На Донбассе с начала конфликта из-за боевых действий погибли 9 работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения

На Донбассе с начала конфликта из-за боевых действий погибли 9 работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения

11:25 04.07.2019
Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом"

Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом"

09:29 04.07.2019
МККК направил на Донбасс 200 тонн гуманитарной помощи

МККК направил на Донбасс 200 тонн гуманитарной помощи

06:57 04.07.2019
Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

09:30 03.07.2019
Зеленский сообщил вице-президенту ВБ Мюллеру о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в инфраструктуру Донбасса

Зеленский сообщил вице-президенту ВБ Мюллеру о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в инфраструктуру Донбасса

08:39 03.07.2019
Волкер: Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе

Волкер: Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе

02:22 03.07.2019
Для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд, приглашаем зарубежных инвесторов осенью на инвестиционный форум в Мариуполе

Для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд, приглашаем зарубежных инвесторов осенью на инвестиционный форум в Мариуполе

00:57 03.07.2019
Зеленский: жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они не говорили, а государственный язык – украинский

Зеленский: жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они не говорили, а государственный язык – украинский

00:56 03.07.2019
Зеленский: руководство РФ должно услышать, что Донбасс и Крым – это Украина, а их возвращение и мир – залог спокойного сна Европы и всего мира

Зеленский: руководство РФ должно услышать, что Донбасс и Крым – это Украина, а их возвращение и мир – залог спокойного сна Европы и всего мира

22:29 02.07.2019
Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем

Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ

Зеленский приветствует намерение канадских депутатов направить миссию наблюдателей на выборы в Раду

Зеленский назвал приоритетом укрепление отношений с Минском

Новый президент Европарламента Сассоли не ждет изменений позиции Евросовета, ЕК или ЕП по санкциям против РФ за агрессию к Украине

СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

ПОСЛЕДНЕЕ

Шефчович: Выполнение Минских договоренностей – приоритет номер один для ЕС

Парубий верит, что КС не отменит закон о люстрации

КС примет промежуточное решение по закону о люстрации и по декоммунизации

Эстония планирует поднять на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации России в регионах Черного и Азовского морей

Сарган-ЦИКу: Кузьмин так и останется кандидатом?

Коломойский заявляет, что изредка общается с Зеленским, но не обсуждает с ним выборы и после инаугурации с ним не виделся

Гройсман призывает все ветви власти не допустить прекращение люстрационных процессов в Украине

Порошенко приветствовал решение ЦИК о снятии Клюева и Шария с выборов в Раду

Трамп советует Ирану быть поосторожнее с угрозами активизировать обогащение урана

В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА