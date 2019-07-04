Политика

11:42 04.07.2019

КС примет промежуточное решение по закону о люстрации и по декоммунизации

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КС примет промежуточное решение по закону о люстрации и по декоммунизации

Народный депутат Украины, член команды "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила, что Конституционный суд приступит к рассмотрению вопросов по закону о люстрации и декоммунизации в четверг после обеда, решение будет промежуточным из-за отсутствия части судей.

"Мы встретились с главой Конституционного суда Натальей Шапталой. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое - рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, промежуточным, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - написала Сюмар в Фейсбуке.

Она также отметила, что каждое такое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности.

В повестке дня пленарных заседаний Большой палаты КС на четверг – продолжение рассмотрения дела о конституционности ряда положений закона "Об очищении власти" (о люстрации), а также продолжение рассмотрения дела относительно соответствия конституционности закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Теги: #люстрация #сюмар #кс
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