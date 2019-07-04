Политика

11:30 04.07.2019

Сарган-ЦИКу: Кузьмин так и останется кандидатом?

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Сарган-ЦИКу: Кузьмин так и останется кандидатом?

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обратилась к Центризбиркому с вопросом, почему на основании материалов Генпокуратуры не отменена регистрация кандидатом в депутаты адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина.

"Уважаемая ЦИК. Вчера была отменена регистрация двух одиозных кандидатов - по мажоритарке А. Клюева и по списку А. Шария. Вопрос: Ренат Кузьмин - 35 номер в списке партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» - так и останется кандидатом? И станет народным депутатом Украины, последние пять лет скрываясь на временно оккупированной территории Крыма, а в отдельные периоды - в России?", - написала Сарган в Фейсбук.

Ранее Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019 г в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Р. Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Он объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации.

"Однако этот «кандидат» тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий и останься без внимания как СМИ, так и активистов", - отметила Сарган.

Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015 года, которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.

Как сообщалось, 26 июня заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил, что у комиссии не было оснований не регистрировать кандидатом в народные депутаты Рената Кузьмина по спискам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" "Центральная избирательная комиссия не смогла убедиться в том, что господин Кузьмин в действительности находится за пределами территории Украины. То, что он находится в розыске, для ЦИК не имеет, к сожалению, значения, потому что лицо, которое находится в розыске, имеет право быть зарегистрированным кандидатом", - сказал Радченко на пресс-конференции.

Теги: #кузьмин #цик #сарган #выборы
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