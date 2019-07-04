Политика

09:25 04.07.2019

Гройсман призывает все ветви власти не допустить прекращение люстрационных процессов в Украине

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Гройсман призывает все ветви власти не допустить прекращение люстрационных процессов в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал все ветви власти не допустить прекращение люстрационных процессов в стране, а Верховную Раду просит рассмотреть законопроект по усовершенствованию закона о люстрации.

"Как действующий премьер-министр призываю все ветви власти не допустить сворачивания люстрационных процессов. Отдельно обращаюсь к парламенту: рассмотреть законопроект 2695, который разрабатывало правительство совместно с экспертами, общественными активистами и народными депутатами еще четыре года назад, по усовершенствованию закона о люстрации и во исполнение рекомендаций Венецианской комиссии", - написал Гройсман на странице в "Фейсбук".

По его мнению, этот шаг сделает невозможным попытки пересмотра и отмены люстрационных процессов, и нынешняя Верховная Рада может принять этот законопроект.

Глава правительства также подчеркнул, что отменить закон о люстрации недопустимо.

Как сообщалось, в четверг утром начнется закрытое заседание Конституционного суда Украины по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Теги: #гройсман #люстрация
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