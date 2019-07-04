Порошенко приветствовал решение ЦИК о снятии Клюева и Шария с выборов в Раду

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации кандидатами на предстоящие парламентские выборы 21 июля Андрея Клюева и Анатолия Шария.

"Я приветствую взвешенное и справедливое решение, которое приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В этом Порошенко отметил заслугу общественных активистов и команды "Евросолидарности".

"Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской Солидарности" ЦИК отменила регистрацию экс-главы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста", - отметил Порошенко.