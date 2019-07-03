Политика

19:51 03.07.2019

ПАСЕ стоило провести консультации с украинской делегацией по решению об отзыве приглашения на наблюдение за выборами

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ПАСЕ стоило провести консультации с украинской делегацией по решению об отзыве приглашения на наблюдение за выборами

Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) следовало бы провести консультации с украинскими парламентариями относительно решения отозвать приглашение на наблюдение за выборами в Украине, подчеркнула спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

"ПАСЕ следовало бы вместо того, чтобы эмоционально реагировать на решения руководства Верховной Рады в публичном пространстве, вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины в Ассамблее", - сказала Зеленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Она добавила, что в годы, когда между Верховной Радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать, руководство Верховной Рады приглашало ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине.

Зеленко подчеркнула, что в Совете Европы существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: Комитет министров и Европейский суд по правам человека, а ПАСЕ является совещательным органом.

"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами", - пояснила спикер МИД.

При этом она уточнила, что на сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа относительно регистрации наблюдателей, а есть ли они в Верховной Раде или Центральной избирательной комиссии - неизвестно.

"Украина всегда с уважением относилась к советам ПАСЕ и выходила из важности имплементации таких советов. К сожалению, на июньской сессии этот совещательный орган СЕ сам проголосовал за необязательность выполнения своих решений, когда по сути отменил требование к России выполнять не одно, а целых 7 решений, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины. Поэтому вопрос к госпоже Паскье (президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье – ИФ), готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и затем - его решений", - добавила Зеленко, уточнив, что Украина не нарушила ни одного из документов Совета Европы, обязательных для исполнения.

Как сообщалось, 25 июня после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации в Ассамблею, украинская делегация обратилась к украинским властям с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации будет целесообразно, чтобы Верховная Рада отозвала приглашение для Ассамблеи быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине, а спикер парламента Андрей Парубий заявил, что "мы не можем допустить, чтобы на украинских парламентских выборах были представители страны-агрессора, чтобы они судили и определяли демократичность украинских выборов".

1 июля парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии. Комитет также обратился к Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

2 июля Парубий сообщил, что подписал письмо к президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье об отзыве его приглашения для международных наблюдателей от Ассамблеи на внеочередных парламентских выборах, так как среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора – России.

Впоследствии президент ПАСЕ Паскье заявила, что Украина обязана пригласить наблюдателей Ассамблеи на внеочередные парламентские выборы.

Теги: #пасе #мид
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