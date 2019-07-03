Политика

16:25 03.07.2019

Новый президент Европарламента Сассоли не ждет изменений позиции Евросовета, ЕК или ЕП по санкциям против РФ за агрессию к Украине

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Новый президент Европарламента Сассоли не ждет изменений позиции Евросовета, ЕК или ЕП по санкциям против РФ за агрессию к Украине

Новый президент Европейского парламента Давид-Мариа Сассоли (David-Maria Sassoli) не ожидает изменений в позиции Европарламента в отношении санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России из-за ее агрессии в отношении Украины.

"Насколько мне известно, никто не предлагал изменить позицию… Насколько мне известно, по этому вопросу продолжается обсуждение. Я не думаю, что в ближайшем будущем будут какие-либо изменения в позиции Европейского Совета, Европейкой Комиссии или политических групп парламента", - заявил Сассоли в среду в Страсбурге на пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом он не озвучил собственную позицию по этому вопросу, а также и не ответил на вопросы о строительстве газопровода "Северный поток-2" и европейских устремлениях Украины.

Как сообщалось, итальянец от группы социалистов Давид-Мариа Сассоли был избран в среду в Страсбурге новым президентом Европейского парламента.

Теги: #ес #европарламент #россия #украина #сассоли
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