Политика

17:00 03.07.2019

Портнов направил в ГБР заявление о затягивании Парубием подписания закона об усилении уголовной ответственности за нарушение техстандартов в ОПК

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Портнов направил в ГБР заявление о затягивании Парубием подписания закона об усилении уголовной ответственности за нарушение техстандартов в ОПК

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о затягивании председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписания принятого парламентом закона об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии.

"Как и обещал сегодня, направил новое заявление о преступлении в Государственное бюро расследований. Фабула – функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины, в течение нескольких лет скрывал от подписания уже принятый парламентом закон об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии", - написал Портнов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По его словам, в заявлении изложены факты, ссылки на документы и "доказательства участия генерального прокурора Юрия Луценко в противоправных действиях".

Как сообщалось, 15 июля 2015 года Верховная Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере" (законопроект №1793). Данный документ усиливает уголовную ответственность за нарушение условий техстандартов в ОПК.

Но 7 августа 2015 года закон был заветирован президентом Украины.

26 января 2016 года документ был принят парламентом во второй раз уже с предложениями президента.

И только 7 июня 2019 года председатель парламента Андрей Парубий подписал данный закон и направил его на подпись президенту. Но документ все еще не подписан главой государства.

Теги: #гбр #парубий #опк #портнов
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