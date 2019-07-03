Украина обязана пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады – президент Ассамблеи Паскье

Украина обязана пригласить наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 21 июля, заявляет президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье (Liliane Maury Pasquier).

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами", - цитируется на сайте ПАСЕ ответ Паскье на письмо председателя Верховной Рады Андрея Парубия в среду.

Она напомнила, что у Ассамблеи долгая практика (с 1994 года) работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить" в стране правовую базу и избирательные практики.

Паскье также выразила сожаление относительно решения украинского парламента отозвать свое приглашение ПАСЕ для наблюдения за досрочными выборами Верховной Рады 21 июля.

Президент ПАСЕ заявила о готовности к дискуссии для улучшения отношений между Ассамблеей и украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

Накануне, 2 июля, спикер украинского парламента Парубий сообщил, что подписал письмо к президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье об отзыве его приглашения для международных наблюдателей от Ассамблеи на внеочередных парламентских выборах, так как среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора – России.

Как сообщалось, 25 июня после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации в Ассамблею, украинская делегация обратилась к украинским властям с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации будет целесообразно, чтобы Верховная Рада отозвала приглашение для Ассамблеи быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине, а Парубий заявил, что "мы не можем допустить, чтобы на украинских парламентских выборах были представители страны-агрессора, чтобы они судили и определяли демократичность украинских выборов".

1 июля парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии. Комитет также обратился к Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.